VÍDEO: Vaza vídeo de pastor ‘macetando’ irmã da igreja

Um vídeo que circula nas redes sociais chocou a comunidade evangélica após o vazamento de imagens que envolvem o pastor de uma igreja em um momento íntimo com uma mulher identificada como fiel ativa da congregação.

O vídeo, que se espalhou rapidamente, expõe o líder religioso em uma situação comprometedora, gerando indignação entre os membros da igreja e causando um grande tumulto dentro da comunidade.

Nas imagens, o pastor e a fiel aparecem em um ambiente que, segundo alguns internautas, seria o escritório da própria igreja. A mulher, descrita como uma “irmã” muito presente nas atividades da congregação, aparece em cenas de teor íntimo com o pastor, o que tem gerado perplexidade e revolta, especialmente considerando o perfil conservador do líder religioso.

Desde o vazamento, o pastor não se pronunciou publicamente sobre o caso. Fontes próximas à igreja indicam que ele teria deixado a cidade após a repercussão do vídeo. A falta de explicações sobre o ocorrido tem alimentado ainda mais a crise, com muitos membros questionando a moralidade e a liderança do pastor.

A situação gerou uma onda de discussões dentro da congregação, que está dividida entre aqueles que ainda defendem o pastor e os que acreditam que o caso exige uma ação mais drástica.

VÍDEO:

