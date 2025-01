Igreja de São Sebastião em Manaus é interditada para obras de manutenção

A Igreja de São Sebastião, localizada no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, foi interditada por tempo indeterminado para obras de manutenção.

Durante o período de reforma, as missas do Festejo de São Sebastião serão realizadas no Espaço Luso, enquanto as missas matinais acontecerão no Salão Paroquial.

Em comunicado oficial, a igreja informou que as obras têm o objetivo de garantir a segurança dos fiéis e a preservação do templo histórico.

