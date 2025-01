Polícia prende homem por roubo após denúncia da vítima em Manaus

Um homem de 26 anos, foi preso nesta sexta-feira (10), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A prisão foi realizada após denúncias e buscas realizadas na região.



Segundo informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), um homem trajando moletom azul e calça branca havia cometido um roubo nas proximidades.

Durante as buscas, populares informaram que o suspeito, agora vestindo uma camisa preta e com um ferimento na orelha, havia fugido em direção à avenida Brigadeiro Hilário Gurjão.

Com as características fornecidas, a equipe da PMAM localizou e abordou o homem. Durante a revista, foram encontrados R$ 1.368,55 em espécie em um dos bolsos e mais R$ 103,00 em outro.

O suspeito foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a vítima compareceu e registrou o boletim de ocorrência.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

