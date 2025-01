Homem confundido com miliciano é morto por bandidos na porta da igreja

Francisco de Assis, de 40 anos, foi morto na porta de uma igreja na rua Capão Bonito, dentro da comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (10).

Segundo o pastor Marcos Brum, ele foi confundido por traficantes com um miliciano porque estava vestido de preto. Ele contou que estava com a vítima em frente à igreja, quando um carro com traficantes passou atirando. Apesar de estar perto de Francisco, Brum não foi atingido.

Momentos antes de ser morto, Francisco de Assis enviou um áudio para um primo, avisando que iria para um retiro espiritual.

“Boa noite, eu já tô indo, tô indo lá para o sítio, lá não pega sinal de telefone, nada. Aí eu vou voltar domingo. Aí, domingo, duas ou até quatro horas, eu estou em casa”, disse a vítima.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram integrantes da igreja reunidos ao redor do corpo, lamentando a morte. Em um dos vídeos, uma mulher afirma: “Sabe que não pode andar de preto”, referindo-se à cor da roupa usada pela vítima, que é semelhante ao uniforme frequentemente utilizado por milicianos na região.

Bombeiros chegaram ao local para prestar socorro, mas a vítima já estava morta. O corpo está no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio. Francisco era baiano e deve ser enterrado em seu estado natal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

