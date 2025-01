Vaquinha de estádio do Corinthians atinge marca importante de arrecadação

A vaquinha para quitar a dívida da Neo Química Arena, casa do Corinthians, atingiu neste sábado (11) a marca significativa de R$ 35 milhões arrecadados.

“Hoje, alcançamos uma marca que representa muito mais do que um número: R$ 35 milhões arrecadados! É a prova viva de que o Corinthians é movido por amor, dedicação e o espírito inabalável da Fiel Torcida”, celebrou a Gaviões da Fiel, maior organizada da equipe.

No último dia 8, a organizada anunciou o pagamento do 18º boleto no valor de R$ 391.521,33. O dinheiro foi retirado da conta da campanha no último dia 30 de dezembro.

O primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena deve ser no dia 19 de janeiro, próximo domingo, contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista.

Sobre a campanha

Lançada no dia 27 de novembro, a campanha foi idealizada e realizada pela Gaviões da Fiel, e estará aberta até o dia 26 de maio de 2025. O objetivo é arrecadar R$ 700 milhões para pagar quitar o débito do estádio.

*Com informações da CNN Brasil

