Homem é espancado e encontrado desacordado no Amazonas

Não há informações da motivação do crime

Um homem não identificado foi encontrado desacordado e com sinais de agressão, neste sábado (11) no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com moradores da área, ele foi localizado atrás de um campo de futebol, após supostamente ter sido agredido durante um evento de hip-hop ocorrido nas redondezas. Não se sabe o que teria motivado o ataque.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade, mas o estado de saúde não foi informado até o momento.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas, que busca identificar os autores das agressões e apurar as circunstâncias do crime.

