Jovem morre após comer mais de 100 seriguelas com caroço em MS

O jovem tinha deficiência intelectual e teria recém saído do hospital. Logo depois, passou mal em casa e morreu

Um jovem de 28 anos morreu após passar mal em casa, no Parque dos Girassóis, em Campo Grande (MS). Ele tinha deficiência e teria recém saído do hospital após ter comido mais de 100 seriguelas com caroço. O caso aconteceu na última quinta-feira (9).

Conforme a mãe, a vítima tinha deficiência intelectual grave. Ela teria comido muita seriguela com caroço e teria ficado constipado.

No dia 2 de janeiro, a vítima se sentiu mal e foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. O quadro clínico, porém, evoluiu, sendo necessária ser encaminhada para o Hospital Regional.

Já no hospital, ela realizou uma cirurgia para a retirada dos caroços, que foram mais de 100. Ficou internado até esta quarta-feira (8), recebendo alta médica.

No entanto, nesta quinta-feira (9), por volta das 21h30, quando a mãe foi verificar o filho, o encontrou ajoelhado na pia da cozinha, inconsciente.

Ela conta que realizou manobras de ressuscitamento e acionou os bombeiros. Porém, mesmo com a chegada dos militares, a vítima não sobreviveu e morreu às 22h.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer e morte decorrente de fato atípico.

