Pastor é acusado de trair a esposa com mulher casada

Um empresário afirmou que o religioso estava tendo um caso com sua mulher há um ano; áudios vieram à tona e amigo do pastor se pronunciou

Um empresário de Santos, identificado como Alex, revelou que sua esposa, com quem era casado há 15 anos, estaria mantendo um caso com o pastor Thiago Alicerce. Em um vídeo divulgado, Alex afirmou ter descoberto a traição, que já estaria acontecendo há cerca de um ano.

“Descobri que minha esposa, com 15 anos de casamento, está me traindo. Um ano me traindo. Mas até aí tudo bem. Só que ela está me traindo com um pastor. Um pastor conhecidinho, um tal de Thiago Santana”, revelou ele.

Entenda o caso:

O que expôs o empresário

No vídeo gravado, divulgado pelo perfil do Instagram Fuxico Gospel, e obtido também pela coluna Fábia Oliveira, Alex dá detalhes sobre a traição. Thiago também era casado.

“O cara já teve um caso com a minha ex-mulher, quando eu era solteiro, ela era nova… Porque ele tem mania de pegar menina nova da igreja, ele seduz, tem um papo bom e pega geral. Ele está destruindo a vida de muita mulher aí, deixando muita menina com cisma aí, minha ex-mulher está”, disparou.

“Então, já teve caso, 20 anos atrás. (…) Quero fazer essa denúncia sobre esse cara. Eu não tenho nada a ver com igreja. Ainda mais agora… Pastor ‘comendo’ a minha mulher, não dá mais pra acreditar em nada”, continuou.

Segundo o empresário, ele já estava desconfiado de algumas atitudes da mulher. “Eu já estava achando estranho, minha mulher fazendo vídeo que parecia umas ‘protis’ [prostituta], já tinha certeza que ela estava procurando um homem… Ao invés de separar e depois procurar um homem – ia ficar mais bonito, já que o problema era eu – mas não, tinha um otário pra pagar conta, tomar conta das crianças, enquanto ela saía pra dar pro pastor”, disse.

Ele continuou: “Tá saindo adoidado, dando pro cara há um ano, ele consegue dar os perdidos dele na mulher dele, que é uma idiota que não vê isso… O cara já pegou várias ‘mina’, várias prostitutas, mas agora tá dando de santinho nos vídeos… O cara é pilantra”, falou. “Ela estava fazendo vídeo se masturbando, vídeo de cinta-liga, tudo pro cara… O cara, grandão… E eu, otáriozão”, afirmou.

Áudios de conversas vazaram

A página Fuxico Gospel ainda publicou uma conversa entre Thiago Alicerce e a amante, esposa do empresário. Em um áudio, a moça chamada Amanda afirma que fez tudo o que fez porque o pastor alimentou a situação. Ele, por sua vez, diz que a mulher é importante e que o caso era algo bom.

“Tudo que eu fiz até hoje foi porque você deu corda, você alimentou e, em algum momento, eu acho que eu perdi a mão. Eu não queria que você me visse com esses olhos”, falou a amante. “Amanda, se você acha que não significa nada pra mim, não é verdade. Você é muito importante. Não foi só porque eu queria… Como posso explicar? Era bom”, respondeu o pastor.

Amigo de Thiago Alicerce confirmou a traição

Após a situação vir à tona, um amigo de Thiago Alicerce, Márcio Bieda, comentou o caso confirmando a traição. Nas redes sociais, ele publicou um texto onde prestou solidariedade à esposa do pastor.

“É com um coração pesado e entristecido que venho compartilhar uma notícia dolorosa. A denúncia de adultério envolvendo Thiago Alicerce se revelou verdadeira, e não posso deixar de sentir a amargura que esta verdade traz. Como está escrito em Provérbios 12:22,’0s lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite’. Infelizmente, a fidelidade foi rompida, e isso traz consequências devastadoras”, escreveu ele.

Márcio Bieda ainda explicou que foi ele quem deu a notícia da traição à esposa do amigo. “Ao enfrentar esta realidade, a tarefa de informar a sua esposa me pesou como uma cruz. Fui tomado por uma profunda tristeza ao perceber a dor que ela, uma mulher de coração tão puro, teria que suportar. Em 1 Pedro 5:7, somos lembrados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. Que ela encontre consolo no amor de Deus neste

momento tão difícil”, disse.

O que diz Thiago Alicerce

Ao ser questionado sobre a traição, Thiago Alicerce apenas se limitou a dizer que faria um boletim de ocorrência sobre a situação.

*Com informações Metropoles

