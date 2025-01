VÍDEO: Jovem é atacada por capivara durante banho em lago

Uma jovem passou por momentos de desespero ao ser atacada por uma capivara enquanto tomava banho em um lago na cidade de Ciénaga, na Colômbia.

O incidente foi registrado em vídeo e publicado pela própria jovem na semana passada, acumulando mais de 1 milhão de visualizações no TikTok.

Nas imagens, a adolescente aparece inicialmente brincando com o animal dentro da água. No entanto, a situação muda repentinamente quando a capivara avança contra ela, empurrando-a para dentro do lago. A jovem se desespera e tenta se desvencilhar do animal.

Leia mais: Morre mulher que contraiu raiva humana ao ser mordida por sagui em PE

Um adulto surge para ajudá-la a sair da água, colocando fim ao ataque. Após o ocorrido, a jovem relatou que sofreu cortes provocados pelas mordidas da capivara.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱