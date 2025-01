Escola de Samba de Manaus acompanha estreia de casal do AM no BBB25

O casal acabou confirmado como participante do BBB 25 na última quinta-feira (9), durante uma chamada oficial do programa

MANAUS (AM) – O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família promoverá, a partir das 19h desta segunda-feira (13/1), um evento especial para acompanhar a estreia de Arleane Marques e Marcelo Prata no Big Brother Brasil 25, que começa na mesma data.

A celebração ocorrerá na sede da escola de samba, situada no bairro São José I, zona Leste de Manaus. Arleane, rainha de bateria da A Grande Família desde 2017, tem uma longa trajetória com a agremiação. Em 2023, foi coroada Rainha do Carnaval de Manaus.

“Vamos reunir a comunidade do samba para este momento tão especial, que é a nossa entrada no BBB. Chamamos todos que trabalham nos barracões, os brincantes, os comerciantes. Bora, galera, todo mundo para a zona Leste, na Grande Família, na segunda-feira, para fazer esse grande encontro e mostrar a força do carnaval do Amazonas para o Brasil inteiro!”, declarou o casal em uma postagem nas redes sociais.

Entrada no Reality

O casal acabou confirmado como participante do BBB 25 na última quinta-feira (9), durante uma chamada oficial do programa.

Marcelo Prata atua como engenheiro de segurança do trabalho na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e também possui vínculo com a escola de samba. Curiosamente, ele torce pelo Boi Caprichoso, porém Arleane é torcedora do Boi Garantido.

Arleane, pertencente à etnia indígena Mura, saiu de sua aldeia aos 7 anos para estudar e, neste ano, assumirá o posto de cunhã-poranga do Boi Garanhão no Festival Folclórico do Amazonas. Além disso, é formada em Estética e Cosmética.

