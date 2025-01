Sisu 2025: Como concorrer a vagas no ensino superior com a nota do Enem

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (13), as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, disponíveis na página do participante.

Com esses resultados, os candidatos podem se inscrever para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas, ou para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilitam bolsas e financiamentos em instituições privadas.

Inscrições para o Sisu

Os interessados em ingressar em universidades públicas devem se atentar para as datas: as inscrições para o Sisu começam na próxima sexta-feira (17) e vão até terça-feira (2). O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Passo a passo para inscrição:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Clique em “Inscreva-se”. Faça login com CPF e a senha do Login Único (gov.br). Selecione os cursos de interesse e escolha a universidade de preferência. Confirme os documentos necessários para matrícula, caso haja.

Requisitos para participar:

Ter feito a última edição do Enem (2024).

Obter nota superior a zero na redação.

Não estar matriculado em duas instituições públicas simultaneamente.

Não se inscrever como treineiro, ou seja, se o candidato participou do Enem apenas para fins de autoavaliação antes de concluir o ensino médio.

Processo seletivo

O Sisu 2025 terá uma única etapa de inscrição, e os candidatos poderão disputar vagas ao longo do ano, participando de uma seleção única. A matrícula deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos no edital.

As vagas serão oferecidas para os dois semestres de 2025, e o candidato não poderá escolher o semestre de ingresso.

Distribuição de vagas e reserva de cotas

A classificação dos candidatos será baseada na nota do Enem 2024, inicialmente, para a ampla concorrência. Após a classificação, serão aplicadas as reservas de vagas de acordo com a Lei de Cotas, com foco em candidatos de escolas públicas, baixa renda, pessoas com deficiência, negros, pardos, indígenas e quilombolas. A distribuição seguirá os percentuais mais recentes do Censo 2022 do IBGE.

As universidades poderão utilizar a lista de espera ao longo do ano para preencher vagas não ocupadas na chamada regular.

Lista de espera

Candidatos não selecionados na primeira chamada poderão se manifestar entre 26 e 31 de janeiro para ser incluídos na lista de espera, acessando o Portal Acesso Único.

