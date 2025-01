Homem morre após tentativa de abusar de vaca em fazenda

O homem foi encontrado caído ao lado da vaca com preservativos. A suspeita é de que tenha levado um coice do animal.

Distrito Federal (DF) – Um homem de 45 anos, funcionário de uma fazenda localizada no núcleo rural Laje da Jibóia, em Samambaia, no Distrito Federal, foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, a principal hipótese para a morte é uma tentativa de abuso sexual contra um dos animais da propriedade, em prática conhecida como zoofilia.

Testemunhas relataram que a vítima passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas e, na manhã seguinte, estava inconsciente próximo a um dos animais do curral.

A presença de um preservativo no local, com embalagens de camisinhas, reforça as suspeitas sobre o ocorrido. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a perícia para determinar a causa exata da morte.

O FATO

Após levar o leite ao patrão e tomar café da manhã, um dos colegas de trabalho da vítima retornou ao curral para continuar o trabalho. No entanto, percebeu que seu parceiro não retornava, o que levantou suspeitas de que algo poderia ter ocorrido e decidiu procurá-lo.

Por volta das 6h35, ele contou que foi até o curral e encontrou o homem caído, inconsciente, próximo a uma das vacas. Ao examinar a cena, notou que a vítima estava usando o preservativo, com uma embalagem de camisinha ao lado. Isso levou a hipóteses de que o homem teria tentado abusar sexualmente do animal

Morte constatada

Os moradores da fazenda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF), que realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora. No entanto, a vítima nao reagiu e acabou declarado morto.

A Polícia Civil segue com as investigações para determinar as especificações exatas da morte.

