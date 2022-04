Pedófilo tinha imagens de bebês e zoofilia no celular, diz polícia do AM

Manaus (AM) – O pedófilo de 26 anos, preso nesta terça-feira (19) durante a operação “Angelus”, tinha mais de 100 mídias pornográficas envolvendo crianças de 10 anos de idade e até de bebês, além de cenas de zoofilia.

Ele foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), pelo crime de armazenamento e compartilhamento de mídias pornográficas infantis. A prisão ocorreu no bairro Zumbi 2, na zona Leste da capital.

De acordo com a delegada titular da especializada, Joyce Coelho, durante as investigações foi constatado que o homem armazenava em seu computador, vídeos e imagens de cunho pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Ainda conforme a autoridade, as investigações iniciaram há cerca de um mês quando uma mulher foi até a especializada realizar uma denúncia apontando as práticas realizadas pelo criminoso.

A delegada informou que durante a prisão foram apreendidos três aparelhos celulares, dois computadores e um notebook. O material será encaminhado para perícia técnica, para averiguar outras possíveis provas ou crimes praticados por ele.

Joyce informou que além do pedido de prisão, a Justiça acatou um pedido para que as equipes realizassem no ato da prisão, uma busca de materiais nos aparelhos de posse do suspeito

“Acompanhados da perícia criminal nós conseguimos identificar numa rápida vistoria, em um dos computadores, cerca de 160 mídias de cunho pornográfico envolvendo crianças abaixo de 10 anos de idade, até bebês, inclusive cenas de zoofilia. Considerando que estava ali comprovado, foi dado voz de prisão em flagrante para ele”, explicou a autoridade.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e irá responder pelo crime de armazenamento e compartilhamento de mídias infantis, ele está à disposição da Justiça.

