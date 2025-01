Lancha com passageiros colide com tronco e naufraga em Parintins, no AM

Uma lancha que transportava 15 pessoas naufragou após colidir com um tronco no rio Amazonas, próximo a comunidade Caburi, Zona Rural de Parintins, interior do Amazonas, durante o domingo (12).

A Marinha do Brasil informou que a embarcação saiu do município com destino a Nhamundá. O acidente ocorreu por volta das 8h. Não houve registro de feridos.

Devido ao impacto, o casco foi perfurado, e a lancha começou a afundar. Os passageiros e a tripulação pularam na água e conseguiram nadar até a margem do rio.

Os passageiros foram resgatados e levados de volta para Parintins. Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação será instaurado para investigar as circunstâncias do naufrágio.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱