Moradores de rua são encontrados degolados em prédio abandonado em Manaus

Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrado, na manhã desta terça-feira (14), em um prédio abandonado, na rua Parque dos Franceses, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Um terçado foi encontrado no local do crime.

Segundo informações da polícia, os corpos foram encontrados por pessoas que realizavam uma limpeza no local para praticar rapel. As vítimas foram identificadas apenas como Davi e Sandra.

Ainda de acordo com informações da polícia, o crime teria ocorrido após uma briga entre os envolvidos. Durante o confronto, Davi teria tentado se defender, o que resultou em um corte na mão com o terçado que foi encontrado no local do crime. Os dois apresentavam cortes no pescoço.

Não há informações da motivação e nem da autoria do crime.

O Institudo Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpo. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS) deve investigar o caso.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱