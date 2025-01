Uma operação, denominada “Redoma”, deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na manhã desta terça-feira (14), cumpriu dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca de apreensão relacionado a um ataque contra a Base Virtual da instituição no ano novo de 2024.

Conforme o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, na madrugada do dia 1º de janeiro, um escrivão da PC-AM foi perseguido por dois indivíduos quando retornava para a unidade policial. Os infratores efetuaram disparos de arma de fogo contra o servidor e contra a Base Virtual.

“Iniciamos as investigações para apurar os crimes de tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado. Ao longo desses dias, tivemos um avanço significativo com a identificação dos envolvidos e com a coletas das imagens e de todo o material relacionado a esse crime, então prontamente representamos perante o Plantão Judicial pela expedição dos mandados”, contou o delegado.

Segundo o delegado, os mandados foram cumpridos nas primeiras horas desta terça-feira, no bairro Alvorada, zona centro-oeste. Em um dos locais, funcionava uma boca de fumo, onde foram apreendidas uma certa quantidade de entorpecentes e de uma arma de fogo.

“Neste local se encontrava um indivíduo que não tem relação com os crimes contra o escrivão. No dia 1º de janeiro, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mas foi solto em audiência de custódia. Agora, 15 dias depois, ele foi autuado em flagrante novamente pelo mesmo crime”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, durante as diligências, um dos investigados pelo ataque também foi preso em flagrante, por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os envolvidos no ataque responderão por tentativa de homicídio qualificado e dano qualificado e estão à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱