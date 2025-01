Dois foragidos da Justiça foram presos, na tarde e na noite de segunda-feira (13), nas Zonas Leste e Centro-Sul de Manaus. A dupla tinham mandados de prisão em aberto por crimes como roubo, homicídio e falsidade ideológica.

Na primeira ação, registrada por volta das 16h30, os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) capturaram um foragido da Justiça, durante um patrulhamento na rua 4, comunidade Santa Cruz, bairro Flores, zona centro-sul. Durante os procedimentos de abordagem, a equipe policial consultou o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) e confirmou que ele tinha mandado de prisão em aberto por roubo. O homem foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

E por volta das 23h, policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) capturaram um foragido da Justiça, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a equipe policial identificou a localização do suspeito na rua Samambaia.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados documentos falsificados em nome de outra pessoa, além de cartões bancários. Após consulta ao Cecopom, foi confirmado que ele tinha mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, homicídio e falsidade ideológica. O suspeito foi conduzido ao 14º DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

