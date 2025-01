Homem ataca rivais com golpes de terçado após desentendimento no interior do AM

Geovane Pereira Salvador, de 33 anos, foi preso em flagrante no último domingo (12), por lesão corporal contra dois homens, de 25 e 32 anos. A prisão ocorreu no bairro José Carlos Mestrinho, no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Maria Roselane de Abreu, da 52ª DIP, as diligências se iniciaram após a equipe policial receber informações do hospital de que havia uma vítima de lesão corporal na emergência.

“O autor e a primeira vítima tiveram uma desavença em via pública. O autor deixou o local e, alguns minutos depois, retornou com um terçado e golpeou o rosto do homem. A vítima ainda tentou se defender, mas foi atingida e encaminhada para o hospital com lesões graves”, disse a delegada.

Segundo a delegada, depois da comunicação do fato, a equipe policial saiu em diligências e encontrou o suspeito em via pública.

“Em interrogatório, o infrator confessou o crime e contou que havia ferido um outro homem depois que feriu a primeira vítima. A motivação também teria sido desentendimento entre as partes e o autor usou o mesmo terçado para lesionar as costas do segundo homem”, explicou a delegada.

Geovane Pereira Salvador responderá por lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

