Adolescente é apreendido por tentar matar vítima com terçado no Amazonas

Um adolescente de 14 anos foi apreendido neste sábado (11) por ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada contra outro adolescente de 15 anos em Uarini (a 565 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Jailton Santos Júnior, da 58ª DIP, a ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (10), por volta das 23h. Os adolescentes tinham uma rixa, e o menor infrator emboscou a vítima com um terçado, desferindo diversos golpes que resultaram em fraturas no crânio, nos ossos dos braços, nos dentes e em outras partes do corpo.

“As agressões só cessaram após a intervenção de pessoas que estavam jogando futebol em uma quadra próxima ao local. A vítima foi socorrida e está hospitalizada, tendo inclusive o dedo anelar esquerdo amputado”, informou o delegado.

A autoridade policial relatou que as diligências começaram na manhã deste sábado, quando o autor foi localizado em sua residência. No local, os policiais apreenderam o terçado utilizado por ele e uma camisa com manchas de sangue, que também foi recolhida como prova.

Leia mais: Polícia prende homem por roubo após denúncia da vítima em Manaus

O adolescente responderá por ato infracional análogo a homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada, e ficará à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱