Recuperação do Rio Negro está dentro dentro da normalidade, aponta SGB

Em Manaus, o Rio Negro atingiu 19,57m e está em processo de enchente, com uma subida diária de 20 cm. Com isso, já apresenta níveis dentro do esperado para a época, conforme informações do 1º Boletim de Monitoramento Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Além disso, o Rio Negro continua registrando elevações nas estações de Tapuruquara e Barcelos, onde os níveis são considerados normais para o período. Segundo o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do SGB de Manaus, Andre Martinelli, a Bacia do Rio Negro tem respondido positivamente ao período chuvoso e manterá essa tendência no mês de janeiro.

O Rio Branco apontou pequenas subidas em Boa Vista e estabilidade em Caracaraí. Em contrapartida, o Rio Madeira voltou a descer em Porto Velho e Humaitá, com níveis no intervalo inferior da normalidade para um período de enchente.

Já o Rio Solimões continua registrando elevações, mas com menor intensidade na região a montante, subindo uma média diária de 7 cm em Tabatinga e 10 cm em Fonte Boa. Na parte média da bacia, apresenta elevações diárias da ordem de 15 cm em Itapéua e 19 cm em Manacapuru, onde os níveis estão próximos da faixa da normalidade.

Os postos de monitoramento do rio Amazonas também estão em processo de enchente, contudo os níveis apresentam valores um pouco abaixo da normalidade para a época. Na última semana, o Amazonas apontou subidas médias diárias de 17 cm em Itacoatiara e de 12 cm em Parintins e Óbidos.

O boletim foi divulgado no último dia 7.

*Com informações do Serviço Geológico do Brasil

