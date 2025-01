Adolescente é estuprado dentro de banheiro de supermercado

Um adolescente de 14 anos foi estuprado dentro do banheiro de um supermercado de Blumenau (SC), enquanto usava o espaço, na segunda-feira (13). Após o abuso, ele contou para mãe o que havia ocorrido e a mulher procurou a delegacia, o que fez os policiais encontrarem o homem ainda no mesmo dia.

Conforme o delegado Bruno Fernando, a mãe pediu ajuda na sede do Departamento de Investigações Criminais, que fica no bairro Garcia, mesmo bairro do supermercado. Ela relatou que o menino foi atacado por um desconhecido dentro do banheiro. Os agentes conseguiram identificar o suspeito e o encontraram em casa, no bairro Ponta Aguda.

Ele não reagiu à detenção e permaneceu em silêncio a todo momento, inclusive durante o interrogatório que foi submetido ao lado de uma advogada chamada por ele. Com 54 anos, ele não tem outras passagens por crime semelhante no Estado, comentou ainda o delegado.

O morador foi levado ao Presídio Regional de Blumenau para esperar a audiência de custódia, que deve ocorrer nesta terça-feira (14). Já o adolescente foi levado à Polícia Científica para perícia e ao hospital para o protocolo de atendimento a vítimas de abuso sexual.

*Com informações do NSC Total

