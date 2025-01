Ex-BBBs fazem prêmio do programa no OnlyFans e Privacy

Participar do BBB pode significar uma transformação de vida, sobretudo na parte financeira. Se não sair vencedor do programa, o brother ou sister tem outras formas de lucrar e se tornar milionário graças à exposição que o reality proporciona.

Diversos ex-participantes do reality mais assistido do Brasil fazem sucesso no universo adulto. Com a visibilidade conquistada no programa, muitos nomes criaram perfis em plataformas como OnlyFans e Privacy para comercializar nudes, vídeos íntimos e até vídeos pornográficos, além de satisfazerem os fetiches dos fãs mais ousados… Mas que pagam bem.

Wagner Santiago

O participante do BBB 18 foi um dos precursores nas plataformas adultas no Brasil. E o negócio deu muito certo para o paranaense, que admite já ficado milionário desde que criou seu perfil no OnlyFans.

Na plataforma, ele posta nudes e vídeos de sexo explícito, mas também atende a pedidos dos assinantes. Entre os desejos mais peculiares, ele cita um fã que pagou R$ 150 por um vídeo dele cortando as unhas dos pés e mais R$ 300 pelas unhas.

Hadson Nery

Conhecido pela participação no BBB 20, o ex-jogador é sucesso nas plataformas adultas. O ex-brother teve o aval da esposa, Eliza Fagunde, para vender nudes explícitos e afirma que ficou milionário cinco meses após criar seu perfil no Privacy.

Para produzir seus conteúdos, ele conta com o apoio de Eliza. No entanto, o ex-bbb não posta nada explícito, mas expõe seu “grandão”, como ele se refere ao próprio pênis. Ele também já revelou propostas dos assinantes, como vender sua cueca usada por R$ 300.

Juninho

Ex-bbb 24, Juninho aderiu aos sites de conteúdo adulto após passar por dificuldades financeiras no pós-reality. E o motoboy tem feito bastante sucesso. Ele contou que faturou R$ 100 mil em dois meses e conseguiu quitar suas dívidas.

Juninho admite que Privacy mudou sua vida. “Passei férias na Bahia por conta do meu trampo com conteúdo adulto. Já fica aqui meu agradecimento para o meu público, pra galera que me dá essa força no trabalho”, contou em entrevista à Quem em novembro do ano passado.

Nizam

Também da temporada passada, Nizam afirma que ganhou “um bom dinheiro” ao comercializar nudes. Segundo contou, ele já faturou no mínimo R$ 500 mil em menos de um ano.

Nizam oferece fotos e vídeos nu e sensuais aos assinantes. Ele também garantiu que não pretende postar vídeos explícitos, como sexo.

Key Alves

A ex-jogadora já entrou no BBB 23 como um sucesso nas plataformas adultas. Com a visibilidade no reality, Key garante que aumentou ainda mais seu faturamento.

Key contou que faturou bem mais que o prêmio pago à vencedora da sua edição: naquele ano, a campeã Amanda faturou R$ 2,8 milhões. Alves, por sua vez, conquistou esse valor no universo adulto.

Clara Aguilar

Nome marcante do BBB 14, Aguilar faturou R$ 500 mil em três meses de produção de conteúdo íntimo para o Privacy. Na plataforma, Clara também atende aos pedidos dos assinantes. Em novembro passado, ela contou que um seguidor pediu para que ela gravasse um vídeo fingindo ser uma estátua. Embora tenha achado estranho, a ex-sister topou.

“No começo, achei estranho, mas, depois, entrei na brincadeira e foi até divertido. Acho que o legal é isso: topar umas ideias diferentes, mas sempre respeitando meus limites e fazendo o que me sinto à vontade”, disse à Quem”.

Francine Piaia

Estrela do BBB 9, Francine aderiu ao entretenimento adulto após se divorciar em 2021. No OnlyFans, Francine faz bastante sucesso e atende aos pedidos dos fãs.

Francine explicou que entre os pedidos mais comuns estão por pés e axilas. Ela também contou que um seguidor mais ousado quis comprar suas fezes, mas ela negou. A ex-sister também contou que interage com os seguidores durante a madrugada “porque tem dar atenção a todo mundo”.

