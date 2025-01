Gracyanne Barbosa pode ganhar bolada que ultrapassava prêmio do BBB 25

Dentro do reality, a influenciadora luta por um prêmio milionário

A influenciadora Gracyanne Barbosa se tornou um dos nomes mais comentados do momento após sua ida para o BBB 25.

A busca pelo prêmio milionário tem a musa fitness como forte candidata. E a coluna Fábia Oliveira descobriu, em primeira mão, que do lado de fora do reality um valor ainda maior pode chegar às mãos da ex de Belo.

Entenda o caso:

Em outubro de 2024, Gracyanne se apresentou à Justiça para dar início a uma empreitada jurídica.

A musa fitness ajuizou uma ação Monitória contra o empresário individual Mauricio Andreotti Vaz Me.

Na ação, a influenciadora contou que Maurício a procurou em meados de 2017 para que ela divulgasse seus produtos e os serviços que costuma prestar. Posteriormente, as tratativas entre os dois levaram à celebração de diversos contratos

Gracyanne Barbosa afirmou ter prestado os serviços de publicidade sem, em contrapartida, receber os valores acordados.

Em agosto de 2019, o montante devido e atualizado chegava a R$ 1.709.876,06.

A situação fez com que as partes celebrassem um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que levou a novos acordos para quitação dos valores em aberto.

O réu, no entanto, não cumpriu com o estabelecido no documento em que confessava a dívida. O caso fez com que Gracyanne procurasse a Justiça.

Na ação, a artista do universo fitness pediu um mandado de pagamento no valor de, pasmem, cerca de R$ 3,2 milhões. Ela deixou claro não ter interesse em uma conciliação.

No dia 17 de dezembro, a juíza do caso determinou a intimação do réu para pagar a quantia devida. As cifras do caso, por si só, causam espanto.

Acaso se consagre vencedora do BBB25, Gracyanne Barbosa levará para casa um prêmio que é inferior à quantia que pleiteia judicialmente.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱