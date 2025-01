Uma mulher de 41 anos foi presa, nesta quarta-feira (15), por descumprimento de medida protetiva em favor da própria irmã, de 43 anos, por ameaça e injúria, em Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, as desavenças entre as irmãs começaram após o falecimento da mãe, que deixou uma casa como herança para ambas.

A vítima e a autora passaram a residir em casas diferentes no mesmo endereço. Contudo, a convivência se tornou conflituosa devido aos atritos por suposto consumo de drogas e à realização de festas com som alto por parte da irmã.

“A relação entre elas foi se deteriorando, pois a vítima não aceitava o uso de entorpecentes nem o comportamento da irmã. Diante disso, a autora passou a agir de forma agressiva, proferindo ofensas e fazendo ameaças de morte contra a vítima”, explicou a delegada.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado, e a Justiça concedeu uma medida protetiva, sendo assim, a autora deixou o imóvel. Entretanto, ela retornou ao local com o filho e, no dia 9 de janeiro deste ano, voltou a ameaçar e agredir a irmã.

Segundo a delegada, com um novo registro de ocorrência e após a coleta de provas, a delegada solicitou à Justiça a prisão preventiva da mulher, que foi deferida. A prisão foi cumprida nesta quarta-feira, quando a autora se encontrava na Deaai no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, acompanhando o filho, também denunciado por agressão à tia.

A equipe da DECCM Centro-Sul foi acionada após a identificação do mandado de prisão em aberto contra a mulher. Os policiais foram ao local e deram cumprimento à ordem judicial.

A mulher responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

