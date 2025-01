A Prefeitura de Manaus informa que, nesta sexta-feira (17), será aberto o processo de agendamento para castração de cães e gatos relativa à segunda quinzena de janeiro, conforme cronograma do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O sistema será aberto às 14h e o acesso é pelo link https://ccz.manaus.am.gov.br/.

O gerente do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo, orienta os tutores que, antes de agendar a castração do seu animal, é necessário acessar o mesmo link para realizar o cadastro com informações do tutor e do seu animal. Somente após o cumprimento desta etapa, será possível agendar o procedimento.

Rodrigo explica que o foco principal do CCZ é castrar o maior número de felinos, como ação de combate e prevenção da esporotricose, uma vez que o felino é o principal transmissor da zoonose. “Por esse motivo as vagas para cadelas são limitadas”, explica o veterinário.

Para fazer a cirurgia de castração, os animais domésticos precisam estar em boas condições de saúde e ter idade acima de 5 meses.

Além do dia 17 de janeiro, o CCZ informa que neste primeiro semestre, as próximas datas a serem abertas para o agendamento da castração, são os dias 3 e 17 de fevereiro. Em março, o sistema abrirá nos dias 3, 17 e 31, enquanto nos mês de abril, a marcação ocorrerá nos dias 14 e 28. Já no mês de maio, o CCZ disponibilizará os dias 12 e 26 e em junho, as datas disponibilizadas serão 9 e 30.

Os tutores podem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre a cirurgia pelo número (92) 98842-8359.

