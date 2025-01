VÍDEO: ônibus perde controle e invade salão de beleza na Zona Leste de Manaus

Apesar do susto, não houve registro de feridos

Um ônibus desgovernado invadiu um salão de beleza na avenida Iraque, bairro Novo Reino 2, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta quarta-feira (15).

De acordo com informações, o veículo tentou subir a ladeira, mas perdeu força e voltou de ré, até atingir o estabelecimento comercial.

Com o impacto, a parte frontal do salão de beleza ficou destruída. Apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas perda de bem material.

