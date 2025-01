Um ladrão de capacete assaltou uma loja de celular em Valparaíso de Goiás (GO), na terça-feira (14). Uma das clientes do estabelecimento chamou a atenção por não se abalar com o crime e seguir debruçada no balcão, comendo uma deliciosa coxinha.

A vítima comprou um saco com os salgados em uma lanchonete e foi até a loja para comer com o namorado dela.

Imagens do circuito interno mostram o momento em que bandido chega perto dos clientes e anuncia o assalto.

Enquanto o criminoso joga a mochila perto do funcionário e ameaça as vítimas no local, a mulher continua comendo a coxinha dela. Ela parece encarar o bandido, mas fica tranquila enquanto termina o lanche.

Depois que a vítima percebeu que a arma era falsa, ela seguiu “plena”. O bandido, porém, fugiu correndo com o celular de um funcionário.

A mulher é vendedora de roupas. Ela disse que comprou um pacote de coxinhas com recheio frango e catupiry, que custa R$ 1,50 e foi até a loja de celulares e acessórios, onde o namorado é funcionário.

“A coxinha tava uma delícia”

Com a repercussão do caso das redes sociais, a vítima comentou em um post que a coxinha estava “uma delícia”.

