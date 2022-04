Mais de 210 mil já entregaram declaração no Amazonas

Manaus (AM) – Até as 16h de segunda-feira (25), 210.164 contribuintes entregaram a declaração em todo o estado do Amazonas. Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 875.076 contribuintes cumpriram a obrigação Federal.

Como corrigir a declaração enviada

Retifique

Se você enviou sua declaração, mas percebeu algum erro, basta enviar outra declaração com as todas as informações corretas (declaração retificadora).

Lembre-se de informar o número do recibo da declaração que será retificada. Essa informação é obrigatória em declarações retificadoras. E não se esqueça de usar o programa do mesmo ano que você quer retificar.

Cuidado com o prazo!

Até o último dia do prazo de entrega você pode fazer a retificação e também pode trocar o regime de tributação (desconto simplificado ou deduções legais). O prazo encerra em 31 de maio.

Após o último dia do prazo você tem 5 anos para fazer a retificação, desde que a declaração não esteja sendo fiscalizada. A fiscalização começa a contar no momento que você recebe uma intimação da Receita Federal.

Leia mais:

Especialista orienta sobre a declaração de Imposto de Renda para microempreendedores

Confira como fazer declaração de Imposto de Renda para quem é MEI

Confira as novidades na declaração do Imposto de Renda 2022