Influenciadora presa por envolvimento com apostas ilegais pede para usar cinta na prisão

A influenciadora digital Ianka Cristini, presa na última terça (14), por suposto envolvimento com o mercado de apostas ilegais e com o Jogo do Tigrinho, pediu para usar uma cinta modeladora, mesmo estando na prisão, durante a primeira audiência.

Nas imagens que viralizaram na web, Ianka Cristini aparece respondendo questões da promotoria e explica que fez cirurgia estética recentemente.

A influencer explica que os cortes ainda estão em fase de cicatrização, e que por isso não poderia deixar de usar a cinta modeladora, acessório necessário em pós-cirúrgico.

“Eu recém fiz uma cirurgia. Inclusive estou cheia de cinta e eu não posso tirar, porque a cirurgia foi recente. Não está totalmente cicatrizado, preciso usar a cinta”, disse ela no depoimento.

O pedido foi concedido pelo juiz na audiência. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Ianka Cristini está sendo investigada por suposto envolvimento com o Jogo do Tigrinho.

*Com informações da assessoria

