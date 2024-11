Funcionário desvia R$ 500 mil de empresa para jogar no ‘Tigrinho’

O funcionário de uma empresa de Baixa Grande do Ribeiro (PI), que não teve seu nome divulgado, é investigado por furto qualificado e associação criminosa pela Polícia Civil do Piauí.

Segundo o delegado Marcos Halan, ele procurou a polícia e contou ter desviado R$ 500 mil para jogar no “Tigrinho”.

“Em um só dia ele chegou a depositar R$ 140 mil na plataforma, além de ter feitos empréstimos para alimentar o vício. Na delegacia, já vêm ocorrendo alguns casos de pessoas cometendo crimes para alimentar o vício em jogos, mas nesse caso o destaque foi a vultosa quantia gasta”, destacou o delegado.

A parte do dinheiro desviada por ele, conforme o delegado, o funcionário contou que usava para jogar na plataforma de jogos “Tigrinho”, com a intenção de obter lucro. A investigação inicial já demonstrou, segundo Halan, que ele perdeu todas as apostas.

O delegado informou que o crime foi denunciado pela empresa onde o jovem de 26 anos trabalhava há 4 anos. A administração estima mais de R$ 600 mil desviados, mas o jovem confessou o desvio de R$ 500 mil. As contas passarão por auditoria.

Ele procurou a delegacia logo após a denúncia, para evitar ser preso, acompanhado de seu advogado, e disse que deseja colaborar com a investigação.

“Ele não ficou preso porque está colaborando com as investigações e vai responder por furto qualificado mediante abuso de confiança e associação criminosa, porque havia mais gente envolvida no esquema de desvio”, informou o delegado.

Conforme Halan, o jovem informou que tem interesse de devolver o dinheiro desviado e que já conseguiu ressarcir R$ 200 mil às vítimas.

*Com informações do g1

