Idoso é internado com objeto de quase 1 metro introduzido no ânus

Um idoso de 60 anos deu entrada no pronto-socorro, na terça-feira (14), com objeto de quase 1 metro de comprimento introduzido em seu próprio ânus. Ele foi atendido com urgência no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa (PB).

Ele estava com um objeto de mais de 1m introduzido no ânus. O homem passou por cirurgia de remoção e está com quadro estável.

Para a retirada do objeto de forma segura, o paciente foi submetido a uma cirurgia de laparotomia, que consiste na abertura da cavidade abdominal. Ou seja: o material foi retirado pela barriga do paciente.

O homem, que segue em observação médica, disse não reconhecer o item e nem como ele foi parar no local.

Em nota, o hospital confirmou o caso mas, por pedido dos familiares, não pode fornecer mais informações sobre o paciente.

*Com informações do Metrópoles

