VÍDEO: Confusão em terminal de ônibus termina com homem esfaqueado

Um homem ficou ferido no Terminal Central de ônibus de Joinville (SC), ao ser agredido por um grupo de pessoas e esfaqueado por um homem. O crime ocorreu na quinta-feira (17), após uma confusão na rodoviária.

A vítima teria tentado invadir o terminal de ônibus, segundo informações preliminares, quando foi impedida por um segurança. Os dois teriam começado a discutir, e a briga tomou proporções maiores.

Como a vítima travou a entrada de outros passageiros no terminal, mais pessoas se envolveram na briga, até o momento em que um grupo partiu para cima do agredido.

O homem levou ao menos nove golpes com um facão de açougue. Câmeras do circuito interno do terminal registraram quando o espancamento começou e quando a vítima acabou esfaqueada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PMSC) e da Guarda Municipal da região foram acionadas para atender à ocorrência.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal São José, mas não havia tido o estado de saúde divulgado até a mais recente atualização desta reportagem. Para a PMSC, o ataque a facadas pode ter relação com tráfico de drogas.

Foto: Reprodução

*Com informações do Metrópoles

