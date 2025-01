Aberta inscrições gratuitas para cursos no Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), está com inscrições abertas e gratuitas para cursos que serão oferecidos durante o mês de fevereiro. No total, estão sendo disponibilizadas 309 vagas nos turnos de manhã, tarde e noite. Os cursos disponíveis são: Direção Defensiva, Veículo de Emergência, Atualização de CNH, Reciclagem de Condutor Infrator, Mototaxista (Especialização), Diretor Geral e Ensino, Transporte Escolar, Monitor Escolar e Primeiros Socorros em Condições Adversas.

De acordo com o cronograma da Eptran, no dia 3 de fevereiro, iniciará o curso de Veículo de Emergência (6 vagas), com turma pela parte da manhã. Em 4 de fevereiro, começará o curso de Atualização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (12 vagas), no período da tarde. No dia 5 de fevereiro, dará início o curso de Diretor Geral e Ensino (30 vagas), disponível pela parte da noite.

Já no dia 10 de fevereiro, terão início os cursos Direção Defensiva (25 vagas), Especialização para o Mototaxista (25 vagas), ambos no período da manhã, e Reciclagem de Condutor Infrator (6 vagas), disponível pela parte da tarde. Quem tiver interesse em participar dos cursos de Monitor de Transporte Escolar (50 vagas) e Primeiros Socorros em Condições Adversas (30 vagas), ambos começarão no dia 15 de fevereiro, com horário de 8h às 17h10.

No dia 17 de fevereiro, começará uma nova turma pela manhã para o curso de Veículo de Emergência (25 vagas), ainda no mesmo dia, o curso de Transporte Escolar (25 vagas), dará início com turma para a noite. Já no dia 24 de fevereiro, iniciará a aula do curso de Especialização para o Mototaxista (25 vagas), pela parte da tarde, e para finalizar, no dia 25/02, começará o curso de Atualização da CNH (50 vagas), desta vez com turma pela parte da noite.

Inscrições

Para se inscrever nos cursos de Direção Defensiva, Diretor Geral e Ensino, Monitor Escolar e Primeiro Socorros em Condições Adversas, os interessados devem procurar, de maneira presencial, a secretaria da Escola Pública de Trânsito, localizada no posto do Detran Amazonas, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os interessados nos outros cursos podem ir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM. Para obter outras informações sobre a documentação necessária, é só entrar em contato por meio dos números (92) 3643-0092 ou 3643-0057.

