Bombeiros resgatam três pessoas após deslizamento no bairro Redenção, em Manaus

Três pessoas foram resgatadas com vida após deslizamento de terra no Beco Macapá, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (19). Duas casas foram atingidas pelo deslizamento, causado pela forte chuva que atingiu a capital amazonense.

De acordo com informações do Coronel Muniz, do Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi resgatada com vida da primeira casa atingida e encaminhada para uma unidade hospitalar. Na segunda residência, onde havia quatro pessoas, duas também foram localizadas com vida.

As equipes de resgate continuam os trabalhos intensamente na busca pelas outras duas pessoas que permanecem desaparecidas sob os escombros.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão mobilizadas no local, realizando um trabalho complexo e que exige extrema cautela devido à instabilidade do terreno.

