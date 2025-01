Pauderney Avelino assume vice-liderança do União Brasil no retorno ao Congresso

O deputado federal Pauderney Avelino (União-AM) retoma seu mandato, nesta 57ª legislatura, já indicado pela liderança do União Brasil como vice-líder da legenda. Terceira maior força partidária na Câmara dos Deputados, o União tem um total de 59 parlamentares na Casa.

“Retomamos nosso trabalho em 2025 com o ânimo redobrado para defender as pautas do Amazonas e feliz com a confiança dos colegas do União Brasil que me reconduziram à vice-liderança do meu partido”, disse Pauderney.

Em 2024, Pauderney Avelino ocupou o mandato de deputado federal por boa parte do ano, onde participou ativamente das discussões e da aprovação do 1º projeto de lei da regulamentação da Reforma Tributária, convertido na Lei Complementar 214/2025.

Para Pauderney, graças à atuação articulada e firme da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, a nova lei preservou a competitividade da Zona Franca de Manaus, bem como garantirá o estado como único a poder lançar mão de benefícios fiscais, acabando com a chamada “ guerra fiscal” no país.

