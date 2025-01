Homem é preso por agredir e ameaçar a ex-mulher em Manaus

Um homem de 53 anos foi preso nesta terça-feira (21), pelos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva praticados contra sua ex-mulher, de 24 anos. Os crimes aconteceram no dia 13 de janeiro deste ano em Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, que está respondendo interinamente pela DECCM Sul/Oeste, a vítima compareceu à unidade policial no dia 14 de janeiro para registrar denúncia contra o ex-companheiro. Ela relatou que, no dia anterior, o homem havia descumprido uma medida protetiva concedida devido ao comportamento agressivo dele.

“A vítima relatou que, no dia do ocorrido, foi até a escola da filha para solicitar sua transferência, mas foi informada de que o pai, apontado como autor, já havia efetuado a matrícula da criança. Enquanto estava no local, o homem chegou em seguida e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão”, informou a delegada.

Segundo Patrícia Leão, o homem ameaçou a vítima, afirmando que tiraria sua vida e, em seguida, a própria, dizendo que a filha ficaria sob os cuidados de seus familiares. Após as ameaças, ele a agrediu fisicamente, desferindo tapas nos braços e no peito, além de tentar atingir o rosto da mulher, que conseguiu se defender.

“A irmã da vítima estava presente e tentou conter o autor, mas ele estava completamente descontrolado. Todas as ameaças e agressões ocorreram na presença da filha do casal. A polícia foi acionada, mas ele fugiu antes da chegada da equipe. Com base no depoimento da vítima, a prisão preventiva foi solicitada à Justiça, deferida e cumprida na data de hoje”, concluiu a delegada.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱