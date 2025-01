PF apreende 26 kg de drogas em aeroportos no Amazonas

Em ações distintas, foram interceptadas bagagens com entorpecentes nos aeroportos de Manaus e Tabatinga

A Polícia Federal apreendeu 26 kg de drogas nos aeroportos de Manaus e Tabatinga em ações distintas na madrugada desta terça-feira (21).

Em Tabatinga, durante a Operação Closed Gate, foram interceptados 7 kg de pasta-base de cocaína escondidos em uma caixa despachada com destino a Teresina/PI.

A droga estava fracionada em pacotes de café e foi levada para a delegacia da PF em Tabatinga para investigação.

Já em Manaus, uma mulher foi detida com 19 kg de maconha fracionados dentro de malas, que estavam sendo enviadas para Belém/PA. Ambas as apreensões ocorreram durante a fiscalização de rotina no raio-X dos aeroportos.

