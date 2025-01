Bolsonaro e Marcos Pontes trocam farpas e ex-ministro cita ‘arrogância’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Marcos Pontes (PL) trocaram farpas nas redes sociais depois que o ex-astronauta reafirmou que vai se candidatar à presidência do Senado.

Nesta terça-feira (21), em vídeo no X (ex-Twitter), Pontes afirmou que “a arrogância pode fechar portas” e que “é preciso ter humildade” para perceber que não é possível “saber de tudo”. O conteúdo, em tom emocional, termina com uma imagem congelada do senador e os dizeres: “Sou candidato à presidência do Senado” e “Você sabe o que é correto. Seja íntegro!”

A mensagem foi publicada um dia depois de Bolsonaro criticar e classificar como “lamentável” a pré-candidatura de Marcos Pontes ao comando do Senado.

No mesmo dia em que o ex-ministro lançou sua candidatura, Jair Bolsonaro negociava, dentro do PL, o apoio da legenda a Davi Alcolumbre (União Brasil), o grande favorito a comandar a Casa a partir de fevereiro de 2025.

O ex-presidente chegou a dar entrevista sobre a eleição no Senado. Na ocasião, reiterou ser praticamente certo o apoio do PL a Alcolumbre e, em nenhum momento, citou o nome de Pontes.

A opinião de Bolsonaro sobre a candidatura de seu ex-ministro foi dada em uma participação no canal AuriVerde, no YouTube, na segunda-feira (20). O ex-presidente desejou boa sorte ao aliado, mas disse lamentar a situação, dizendo que ele “não tem como ganhar”.

“Hoje em dia, se você pegar o celular e tentar falar com qualquer ministro, não vai conseguir, você não tem nenhuma comissão contigo”, afirmou.

Bolsonaro ainda disse que a atitude de Pontes envolvia uma ambição pessoal, que nada tem a ver com o fortalecimento do PL no Senado. “Pega mal para todos nós.”

Em outro momento, o ex-presidente ainda se exaltou ao relembrar a disputa de 2022. “Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme. Deixei de lado o [deputado] Marco Feliciano para te apoiar ao Senado e esse é o pagamento?”

Na publicação de Pontes, bolsonaristas se uniram para criticar o ex-astronauta. “De novo no mundo da lua”, “traidor” e “queria ver um textinho assim antes de receber o apoio do Bolsonaro pra concorrer a um cargo de oito anos” foram alguns dos comentários.

Essa não é a primeira vez que o senador é criticado por contrariar os apoiadores do ex-presidente. Em novembro de 2024, Marcos Pontes provocou revolta do grupo ao postar em seu perfil no Instagram um vídeo em que classificava as explosões na Praça dos Três Poderes como terrorismo.

