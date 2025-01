Michelle Bolsonaro diz que mesmo inelegível: “Eles têm medinho do meu marido”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, neste sábado (18), que, mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegeu o maior número de vereadores e prefeitos nas eleições de 2024. “É um certo medinho que eles têm do meu marido”, declarou.

A ex-primeira-dama falou a jornalistas ao chegar no Aeroporto de Brasília. Ela irá para Washington representar Bolsonaro na posse do presidente Donald Trump.

Segundo ela, Bolsonaro está sendo perseguido por ser um grande líder. “Meu marido está sendo perseguido. […] Assim, como um grande líder, não seria diferente, não é?”, afirmou.

“Ele foi, vamos dizer, o maior líder da direita. O ‘inelegível’, mas que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos. E que não seria diferente”, disse.

Michelle afirmou ainda acreditar que o governo Trump será “abençoado”.

A ex-primeira-dama estava acompanhada de Bolsonaro no aeroporto, para o embarque aos Estados Unidos.

O ex-presidente não foi autorizado a viajar e ainda está com passaporte retido por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações do site CNN

