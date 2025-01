Garotas de programa matam cliente que disse que só iria pagar metade do valor combinado

Um cliente foi morto por garotas de programa após falar que só iria pagar metade do valor combinado pelo encontro, segundo a polícia. Em depoimento, uma das suspeitas contou que o acordo era que o homem pagaria R$ 100 para cada uma delas, mas, ao fim do serviço, ele queria pagar metade do dinheiro.

O trio asfixiou a vítima dentro do quarto de um motel, no bairro Jardim Europa, em Goiânia, e foi preso.

O g1 não conseguiu contato com a defesa delas até a última atualização deste texto para solicitar posicionamento. Durante o interrogatório, uma das envolvidas confessou o crime enquanto as outras duas permaneceram em silêncio, informou a polícia.

O crime aconteceu no último domingo (19). Segundo o delegado Carlos Alfama, na versão que a suspeita apresentou em depoimento, ela afirma que estava em uma distribuidora de bebidas quando foi contratada. Já no motel com a vítima, ele teria pedido que ela ligasse para as outras duas amigas para que os encontrassem ali.

O combinado entre todos era que cada uma das garotas de programa receberia R$ 100, segundo o delegado. Depois do serviço, ele teria oferecido pagar somente metade e, por isso, uma delas o xingou. Nesse momento, de acordo com o relato da suspeita, a vítima teria machucado o braço de uma das garotas com uma faca de serrinha.

Assim iniciou-se uma briga corporal entre eles e o homem teria quebrado uma porta de vidro no quarto. À polícia, a garota de programa que confessou o homicídio disse que socou o rosto dele, o que causou sangramento, e que outra envolvida deu um “mata-leão” no homem até ele desmaiar. Depois disso, elas amarraram a vítima e acionaram a polícia.

A suspeita disse à polícia que não tinham intenção de matar, apenas imobilizar e receber o dinheiro combinado. Disse ainda que percebeu o homem ficando roxo, mas não achavam que ele morreria. Ele chegou a receber atendimento de primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros, mas a morte foi constatada ainda no local.

A identidade do homem não foi divulgada. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

*Com informações do g1

