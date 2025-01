Abrigo é investigado após denúncias de maus-tratos contra idosos em Iranduba, no AM

A 1ª Promotoria de Justiça de Iranduba instaurou inquérito civil para apurar denúncias de maus-tratos a idosos na Casa de Sara, único abrigo de longa permanência para idosos no município. O procedimento é de autoria do promotor de Justiça Gérson de Castro Coelho.

De acordo com uma denúncia anônima, os idosos estariam sofrendo com má alimentação, exposição excessiva ao sol em horários inadequados e falta de ventilação na área externa. Além disso, os relatos indicam que os idosos estariam consumindo alimentos prejudiciais à saúde.

“O Ministério Público sempre trabalhou em parceria com a Casa de Sara, que desempenha um papel essencial em Iranduba. Contudo, diante de qualquer indício de irregularidade, é nosso dever investigar rigorosamente para garantir o bem-estar e a dignidade dos idosos”, declarou o promotor Gérson Coelho.

Como primeiras ações, o MP determinou a autuação da denúncia, a designação de servidores para secretariar o caso e a publicação da portaria no Diário Oficial do Ministério Público (Dompe). Nos próximos dias, será realizada uma inspeção in loco na instituição para verificar a veracidade das informações.

Paralelamente, a promotoria conduz outro procedimento que visa viabilizar a criação de um abrigo municipal de idosos em Iranduba. Segundo o promotor, essa iniciativa busca ampliar a rede de proteção à população vulnerável.

“Nosso compromisso é garantir que os direitos dos idosos sejam respeitados e que as instituições atendam aos padrões de cuidado e proteção. A prioridade é assegurar a dignidade e os direitos humanos de todos os acolhidos”, afirmou o promotor.

A Casa de Sara será notificada para prestar informações detalhadas sobre as denúncias e, caso sejam constatadas irregularidades, medidas corretivas poderão ser adotadas.

*Com informações da assessoria

