Dupla é presa por furto e receptação de celulares em Juruá, no AM

Juliano Mota Ruiz, de 25 anos, e Weverton Araújo Barbosa, de 23, foram presos em flagrante por furto qualificado e receptação, respectivamente, no bairro São Francisco, em Juruá, interior do Amazonas, durante o último sábado (18).

De acordo com o delegado Bruno Rafael, da 70ª DIP, as diligências começaram após o proprietário de uma loja de aparelhos eletrônicos relatar o furto de quatro celulares e R$ 70 em espécie do estabelecimento.

“Durante as investigações, identificamos Juliano como o autor do crime ao analisarmos as imagens das câmeras de segurança do local. Com isso, iniciamos buscas pela cidade e, ao avistar a equipe policial, ele tentou fugir, mas foi capturado. Em sua posse, foram encontrados três aparelhos celulares furtados”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, em depoimento, Juliano confessou o crime e revelou que havia vendido um dos celulares para Weverton. Em continuidade às diligências, a equipe se deslocou até a residência de Weverton, onde recuperou o aparelho.

Ambos foram conduzidos à sede da 70ª DIP. Juliano Mota Ruiz foi autuado por furto qualificado, e Weverton Araújo Barbosa por receptação. Eles serão apresentados em audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

