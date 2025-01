PF prende assessor parlamentar durante recebimento de R$ 1,1 milhão de empresa

A Polícia Federal prendeu em flagrante um assessor de parlamentar e um representante comercial com R$ 1,1 milhão em espécie, depois de realizarem o saque em um banco no bairro do Umarizal, centro de Belém, no Pará. O caso ocorreu na sexta-feira (17), mas só foi divulgado na segunda-feira (20).

A corporação abriu um inquérito para apurar o caso. Os nomes dos envolvidos não foram revelados, e eles foram soltos após audiência de custódia.

De acordo com as investigações, o saque do dinheiro é considerado indício de lavagem de dinheiro e a corrupção foi configurada no momento em que o representante comercial da empresa, envolvida em diversas licitações públicas, repassou o valor ao assessor.

Os dois envolvidos foram presos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Após a audiência de custódia, eles vão responder ao processo em liberdade.

*Com informações da IstoÉ

