VÍDEO: Homem agride esposa em bar por causa de roupa curta

Uma mulher foi agredida pelo marido em um bar em Santa Maria, Distrito Federal, nesta terça-feira (21), após ele se irritar com a roupa que ela estava usando.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega ao estabelecimento alterado e ameaça a vítima. Logo em seguida, ele pega uma mesa e joga na mulher.

Inicialmente, alguns homens que estavam perto do agressor ficaram apenas olhando a situação. Em determinado momento, o homem pega uma cadeira e joga na vítima. Depois, começa a bater na esposa com socos no rosto. Nesse instante, um dos clientes corre para socorrer a mulher e os outros também ajudam.

Segundo a polícia, o homem contou que bateu na esposa por ciúmes e por causa da roupa que ela estava usando. O agressor teria dito que a vestimenta era “curta demais”.

Antes de ir ao bar, o homem passou na casa onde mora com a esposa e destruiu diversos móveis.

Com ele, os policiais militares também apreenderam um facão e um pedaço de garrafa de vidro quebrada, que seriam usados contra a mulher.

O homem foi preso e levado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

*Com informações Metropoles

