Sucatarias de Manaus são interditadas após fiscalização

Três sucatarias foram fiscalizadas nesta quarta-feira (22), durante a Central Integrada de Fiscalização (CIF), no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. A ação tem como objetivo combater o comércio irregular de fios de cobre e metais.

No primeiro estabelecimento, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) notificou o local por falta de apresentação de Auto de Vistoria (AVCB) e pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) por descumprimento de autuação anterior.

O local também foi interditado pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) devido à falta de alvará e por não possuir nenhuma documentação de órgãos de fiscalização.

Ainda na loja, os agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), também notaram a presença de depósitos e criadouros com ciclos biológicos do mosquito Aedes Aegypti.

Já no segundo alvo, foram apreendidos pelos servidores do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) balanças irregulares que não haviam o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além disso, o local também foi interditado pela Semef por não apresentar o cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), já que o estabelecimento funciona como sucataria e metalúrgica.

“No caso da verificação feita neste estabelecimento, o responsável foi notificado devido à portaria do Inmetro, onde ressalta que todas as balanças utilizadas para fins comerciais no nosso ambiente de trabalho no Brasil, precisam de uma portaria específica e, essa balança apreendida não possui, no caso, ela é uma balança importada”, explicou o agente fiscal do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Bruno França.

E na última sucataria, os agentes do CBMAM, notificaram o estabelecimento por não possuir o documento AVCB e o sistema preventivo apresentou vencimento.

*Com informações da assessoria

