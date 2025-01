Bolsonaro diz viver com ‘sensação de PF na porta’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira 22 acordar todos os dias com a sensação de que agentes da Polícia Federal baterão à sua porta.

Indiciado pela corporação nos casos das joias, da falsificação de cartões de vacina e da tentativa de golpe de Estado , ele teme denúncias da Procuradoria-Geral da República.

Bolsonaro declarou, em entrevista ao canal AuriVerde Brasil, que seus adversários desejam retirá-lo de “combate”.

“Como você acha que eu acordo todo dia? Com a sensação da PF na porta. Com qual acusação? Não interessa”, disse o ex-capitão. Ele também ironizou as conclusões dos três inquéritos.

A principal investigação contra Bolsonaro é aquela sobre a conspiração para reverter o resultado da eleição presidencial de 2022.

No relatório elaborado ao Supremo Tribunal Federal, a PF afirmou que o golpe “não se consumiu em razão de situações alheias à sua vontade”. A corporação equadrou Bolsonaro e os demais indiciados nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Leia a conclusão da Polícia Federal sobre o papel de Bolsonaro na trama:

“Os dados descritos corroboram todo o arcabouço probatório, demonstrando que o então presidente da República JAIR BOLSONARO efetivamente planejou, previamente e executou , de forma coordenada com os demais integrantes do grupo desde [pelo menos] o ano de 2019, atos concretos que objetivavam a abolição do Estado Democrático de Direito, com a sua permanência no cargo de presidente da República Federativa do Brasil, fato que não se consumiu por situações alheias a sua vontade, dentre como quais, destaca-se a resistência dos comandantes da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro BAPTISTA JUNIOR, e do Exército, o General FREIRE GOMES e a maioria do Alto Comando que são honestos à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado”.

