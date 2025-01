Polícia apreende 400 metros cúbicos de madeira ilegal durante fiscalização no Amazonas

A Polícia apreendeu, na manhã de terça-feira (21), cerca de 400 metros cúbicos de madeira ilegal no município de Manacapuru, interior do Amazonas. A operação foi realizada em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e teve como objetivo a fiscalização de serrarias da região.

Por volta das 11h, as equipes iniciaram uma série de vistorias em madeireiras, constatando irregularidades como a ausência de Documento de Origem Florestal (DOF), notas fiscais da madeira e licenças ambientais para funcionamento.

No bairro Novo Manacá, ao chegarem em uma serraria com um pátio lotado de madeira. Ninguém foi preso. Na serraria, foram encontrados cerca de 400 metros cúbicos de madeira serrada, além de máquinas utilizadas no processamento e transporte. A empresa não possuía licença ambiental, nem documentação que comprovasse a legalidade da madeira apreendida.

Além da madeira, os agentes recolheram três bancadas de serra, uma caçamba azul, uma retroescavadeira e uma empilhadeira. Estima-se que o prejuízo ao crime ambiental ultrapasse R$ 5 milhões.

Ainda durante a fiscalização foram lavrados autos de infração e o proprietário da serraria responderá criminalmente e administrativamente pelos crimes ambientais identificados.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

