Projeto de Lei é sancionado fortalece o turismo 4.0 no Amazonas

O Projeto de Lei (PL) nº 06/2024 foi sancionado neste mês de janeiro de 2025, pelo governador Wilson Lima (União Brasil), sendo convertido na Lei nº 7.372.

A iniciativa, de autoria do deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), vai transformar destinos amazonenses em destinos turísticos inteligentes, melhorando a qualidade de vida de pessoas que moram em localidades com características para esse setor.

“O turismo no Amazonas vem se tornando uma ótima alternativa para compor a matriz econômica do estado. Fomentar o turismo 4.0 é necessário para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável da região amazônica, assim, melhorar a qualidade de vida de quem mora no estado”, explica Adjuto Afonso, na justificativa do PL.

O turismo 4.0 visa estimular o turismo regional com mais tecnologia e sustentabilidade, destacando pontos como incentivar a criação e o desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica (startups), com aplicação no ambiente do turismo; implantar ações para a transformação digital dos destinos; buscar o aumento e a melhoria da digitalização nos destinos turísticos amazonenses; fomentar a criação de Fóruns de Inovação, dentre outros.

Além de promover os avanços tecnológicos já apresentados, a Lei tem o objetivo de desenvolver atividades que resultam em ganho substancial na qualidade de vida de moradores de regiões turísticas, e promover o desenvolvimento sustentável do turismo, garantir a satisfação do visitante dessas localidades, além dos benefícios diretos para os amazonenses.

