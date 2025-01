Críticos amazonenses avaliam indicações de ‘Ainda Estou Aqui’ ao Oscar e projetam chances de prêmio

O Em Tempo conversou com críticos do Cine Set, site amazonense referência na análise sobre cinema de todo o mundo

O filme ‘Ainda Estou Aqui’ foi indicado a três categorias do Oscar 2025. A atriz Fernanda Torres foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz e a produção brasileira, por sua vez, foi indicada em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Para críticos de cinema de Manaus, as seleções da obra exaltam as produções nacionais como um todo e trazem olhares de todo o mundo para a arte brasileira.

Para entender melhor este sucesso do filme do renomado diretor Walter Salles, o Em Tempo conversou com três críticos do Cine Set: Danilo Areosa, Leonardo Veloso e Pâmela Eurídice, que compõem o site amazonense referência na produção de conteúdo e análises sobre cinema de todo o mundo. Em comum, o trio considera as indicações, realizadas na quinta-feira (23), um marco do cinema brasileiro.

Segundo Pâmela, a indicação do filme para as três categorias do prêmio traz a atenção do mundo do cinema para o que é feito no Brasil. Ela ressalta a importância da distribuição das obras nacionais para o público e trata o sucesso de Ainda Estou Aqui como ruptura com um período ruim para o audiovisual brasileiro. Em 2021, por exemplo, durante o Governo Bolsonaro, a ‘Cota de Tela’, oriunda de uma medida provisória que assegurava à população o acesso a obras brasileiras, expirou. Em 2024, um decreto restabeleceu o mecanismo até 2033.

“O cinema brasileiro, assim como a cultura de forma geral, passou por um momento crítico de 2018 para cá. Não só a pandemia, como o período político, influenciou na vida de muitas pessoas, e o cinema foi um dos afetados, com a perda de leis de incentivo, que inclui também a lei de cotas de filmes brasileiros em cinemas. E o ‘Ainda Estou Aqui’ trouxe bilheteria, o que mostra como nosso cinema tem boas produções, e a pessoas só precisam enxergar, isso precisa ser melhor divulgado”, analisou Pâmela, jornalista e filiada à Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Danilo, Leonardo e Pâmela avaliaram o impacto de ‘Ainda Estou Aqui’. Foto: Reprodução

Chances de prêmio

No filme, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, ex-deputado federal do Brasil. Estamos nos 70 e o casal e seus cinco filhos vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, militares à paisana levam Rubens Paiva e ele desaparece. Eunice – cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas – se vê obrigada a traçar um novo futuro para si e seus filhos.

A atriz disputa a premiação com as atrizes Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância). A obra, por sua vez, concorre na categoria Melhor Filme com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked. Na categoria Melhor Filme Estrangeiro, a produção brasileira disputa a premiação com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

De acordo com Danilo Areosa, também filiado à Abraccine, a indicação ao prêmio de Melhor Filme, a principal categoria do Oscar, pode ser sim considerado um “título grandioso”. O crítico lamenta a ausência do filme entre os indicados a Melhor Roteiro, que daria a quarta indicação para ‘Ainda Estou Aqui’, mas trata Fernanda Torres como favorita ao prêmio de Melhor Atriz por conta do aspecto dramático e sociopolítico da obra de Walter Salles.

“A Fernanda tem chances boas, até crescendo um pouco mais em comparação ao Globo de Ouro, porque as principais atrizes que concorrem com a Fernanda no Globo de Ouro não foram indicadas ao Oscar, como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet e Tilda Swinton. São atrizes gabaritadas, ganhadoras de Oscar. Quem talvez faça frente é a Demi Moore, em A Substância. É uma atriz que já foi ‘sexy simbol’, estava meio desaparecida do mundo cinematorgráfico e agora voltou chamando atenção em um filme que está sendo bem avaliado. O Oscar gosta dessa ressurreição”, analisou Danilo.

Selton Mello (Rubens Paiva), o diretor Walter Salles e Fernanda Torres. Foto: Reprodução

Emocionada, Fernanda Torres comemorou as indicações ao Oscar 2025 e agradeceu ao diretor do longa, o cineasta Walter Salles.

“Nosso filme está indicado não só para melhor filme de língua estrangeira, mas para melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável. Estou muito emocionada, muito surpresa. Eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria – não só para mim, para o Walter e para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro”, concluiu Fernanda, que já trata a indicação como um prêmio.

Critérios

Fernanda Torres recebeu o prêmio, no início do mês, do Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria Drama. Esta foi a primeira vez que a premiação foi entregue a uma brasileira. Os critérios do Oscas, porém, são diferentes. Segundo Leonardo Veloso, embora a votação não seja como no Globo de Ouro, Fernanda e o filme continuam com boas chances porque a obra vem ganhando cada vez mais destaque no mundo todo.

“No Globo de Ouro quem vota é a associação de imprensa de Hollywood, ou seja, jornalistas e fotógrafos. Então sim, é bem diferente da Academia (Oscar), que na votação final votam todos os tipos de artistas, sejam eles atores, diretores, produtores etc. Mesmo assim, a Fernanda tem muitas chances, pois o filme vem lotando salas no mundo todo, como em Portugal e, recentemente, nos Estados Unidos. Isso pode refletir no resultado, caso alguns votantes americanos e de outros países ainda não tenham assistido ao filme”, destacou Leo, também crítico do Cine Set.

O Oscar 2025, maior premiação do cinema internacional, acontece no dia 2 de março, no Domingo de Carnaval. O Cine Set, inclusive, planeja realizar um evento de transmissão da entrega dos prêmios em um cinema do Centro de Manaus. O local e o horário serão divulgados assim que houver confirmação.

