Corrida em comemoração ao Dia da Mulher, em Manaus, abre inscrições; confira percurso e valor

Prova é exclusiva do público feminino e terá largada e chegada no Estacionamento G1 do Amazonas Shopping

A ‘Corrida e Caminhada Mulheres Largam na Frente 2025’ está com inscrições abertas. O evento ocorre no dia 9 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia anterior. A prova, exclusiva para o público feminino, inicia às 6h, com a largada e chegada no Estacionamento G1 do Amazonas Shopping, localizado na Avenida Darcy Vargas, bairro Chapada.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de março ou até o preenchimento das vagas. A taxa é de R$ 120 (por pessoa), por meio do site oficial do evento (www.ticketsports.com.br).

O percurso será de 6 km e contará com as seguintes categorias: Individual, Pessoas com Deficiência Visual (acompanhas por guia) e as que fazem uso de Cadeira de Rodas (somente cadeiras esportivas). A idade mínima para participação na corrida é de 16 anos. Atletas menores de idade devem ser inscritos por um responsável, que também deverá acompanhá-los no evento. Portanto, na ausência do responsável, será exigida uma autorização por escrito com firma reconhecida.

Para consultar o regulamento completo, incluindo detalhes sobre as categorias e premiação, acesse www.endurancemanaus.com.br.

O evento tem a coordenação técnica da Endurance Sports e está sendo realizado, em parceria com Amazonas Shopping e Manauara, pelo segundo ano consecutivo.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca a importância do evento para a promoção do esporte feminino.

“Estamos muito felizes em realizar a ‘Corrida e Caminhada Mulheres Largam na Frente’. Esse evento não é apenas uma corrida, é uma celebração do empoderamento feminino e da saúde. Convidamos todas as mulheres a participarem e mostrarem sua força e determinação”, afirmou.

